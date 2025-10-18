¸µµ¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿Ç¢ª¡ØµÞ¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¸÷·Ê¤Ë£²Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö2ÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤¤¤¿¡×
»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê»ö·ï¸½¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¡¢43ËüÉ½¼¨¤òÄ¶¤¨¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿£÷¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤¡£÷¡×¤È¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¿È¤ò°Æ¤º¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤â¶Ã¤«¤»¤¿¡¢¾×·âÅª¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ä¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡§¸µµ¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿Ç¢ª¡ØµÞ¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Û
ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤ä·¯¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä
¤Þ¤ë¤Ç»ö·ï¸½¾ì¤Î¤è¤¦¤À¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤ß¤ä½Ú¶µ¼ø¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¤ß¤ä·¯¤Î¸÷·Ê¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤ß¤ä·¯¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ß¤ä·¯¤¬ÀÅ¤«¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¸µµ¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤È¤ß¤ä·¯¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤ß¤ä·¯¤Ï¸ý¤Î¼þ¤ê¤ËÀÖ¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤±¤Æ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡ª
¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç·ì¤òÅÇ¤¤¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ·â¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢°ì½Ö¥Ò¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ö·ï¸½¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ä·¯¤Î¼þ¤ê¤ÎÀÖ¤¤¤â¤Î¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ä¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎÀÖ¤¤¿§¤Î¥¹¥Èー¥ë¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤ß¤ä·¯¤ÎÌ¾±éµ»¤Ë¡¢»×¤ï¤ºËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤ß¤ä·¯ VS ÀÖ¤¤¥¹¥Èー¥ë¡ª¡ª
¤Þ¤ë¤Ç»ö·ï¸½¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î´Î¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤ä·¯¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤ÏÁ°Æüëý¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¼Â¤Ï¤ß¤ä·¯¡¢¿ôÆüÁ°¤Ë¤³¤ÎÀÖ¤¤¥¹¥Èー¥ë¤È¤Î´Ö¤Ç·ãÆ®¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ÎÆü¡¢¤ß¤ä·¯¤ÏÀÖ¤¤¥¹¥Èー¥ë¤¬¾²¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¡¢¹ø¤¬°ú¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°Â¤¬ÆÏ¤¯µ÷Î¥¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¯¤È¡ÄÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤ÌÂ®¤µ¤Ç¥¹¥Èー¥ë¤ËÞÕ¿È¤Î°ì·â¡ª¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬¤ß¤ä·¯¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¹¥Èー¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡¢·ä¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ã¥Ö¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤ß¤ä·¯¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¸å¡¢·ãÆ®¤·¤¿¥¹¥Èー¥ë¤Î¾å¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¤Ã¤¿´é¤ò¸«¤»¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ì¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿£÷¡×¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¤«¤±¤¿¤é¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦£÷¡×¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò°ì¥ö·î´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤ß¤ä½Ú¶µ¼ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê±éµ»ÇÉÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ß¤ä·¯¤ÎÆü¾ï¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤ä·¯¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ß¤ä½Ú¶µ¼ø¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§°ËÆ£Íª
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£