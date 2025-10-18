秋篠宮家の紀子さまと次女の佳子さまは10月2日から2日間、香川県を訪問された。その時の様子を撮影した地元の方の動画がSNSに投稿され、話題となっている。

【写真】こんな近くで!?手が届く距離感で紀子さまと佳子さまを撮影する奉迎者

佳子さま至近距離動画に疑問

動画には、紀子さまと佳子さまをひと目見ようと集まった人たちに、おふたりが話しかける姿が映っている。また、佳子さまは昔から尽力されている手話で会話する場面もあり、地元の方に寄り添う姿が映し出されていた。

しかし、この動画が話題になったのは、ほかにも理由がある。

「おふたりと歓迎する人々との距離の近さです。紀子さまと佳子さまは、待っていた人々のすぐ目の前にまで近寄り、会話を交わされる様子が収められていました。また、カメラに向かって話しているような構図で、表情がしっかり分かるほどの至近距離で撮影されており、驚きの声があがっているのです」（皇室担当記者）

テレビでも拝見したことのないような、距離感での映像に、SNS上では

《こんな間近で見られるなんて珍しい》

《カジュアルに接せられて、さらに手話も披露されている映像は貴重》

《こんなにアップでも可愛い佳子さま》

《一般人がこんな近くで動画を回せるなんて》

など、新鮮な皇室の方々の映像を楽しむ声があふれた。

同様の至近距離での映像は、9月13日に佳子さまが鳥取県の鳥取県美術館をご視察された際にも投稿された。その動画内では、佳子さまが小走りで駆け寄り「お近くに住んでいらっしゃるんですか?」など、待っている人に声をかけられる姿が見られた。

このような今までにない至近距離の映像自体には、

《皇室の方に正面からスマホを向けるのは失礼では》

《スマホを相手に向けながら話すのは失礼すぎる》

《失礼ってコメントもあるけど、佳子さまに話しかけられたら固まっちゃう》

など、疑問を持つ声もあがっている。

「これほどまでに至近距離の動画は非常に珍しく、テレビや宮内庁のインスタグラムなどでもほとんど例がありません。また、一般の方と皇室の方が話されているお姿を第三者視点で撮影する構図は一般的ですが、話しかけられる当事者として撮影する構図はSNSが普及した現代だからこそ、見ることができているのではないでしょうか。

ただ、あまりに距離が近いと警備などは大丈夫なのかな、と心配にはなってしまいますが……」（前出・皇室担当記者）

紀子さまや佳子さまの“SNS時代”に寄り添うご姿勢が、皇室と国民との新たな距離感を築いているのかもしれない――。