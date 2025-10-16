flufeelのブラで叶える快適とやさしさ。「ピンクリボン×すべての女性へ」新作ラインをチェック♪

フェリシモのインナーブランド「flufeel（フラフィール）」から、女性のからだと心に寄り添う「ピンクリボン×すべての女性へ」シリーズの新作が登場しました。9月25日よりウェブ販売を開始した新作「フロントオープンブラ＆ショーツ」をはじめ、肌ざわりや着脱のしやすさにこだわったアイテムがラインナップ。乳がんの早期発見を支援するピンクリボン基金付きで、インナー選びを通して社会貢献にもつながります。

flufeelのブラに新作「フロントオープン」が登場

価格：月1セット 4,395円（税込）

新作「フロントオープンブラ＆ショーツ」は、伸びやかなカットソー素材で心地よく、検診や病後ケアにも配慮されたデザイン。

はおるように着られるフロントオープン仕様で、スナップボタン式だから着脱もスムーズです。肌あたりをやさしくするために縫いしろを極力フラットに仕上げ、内側には大きめのカップ袋を採用。

カラーは〈マンダリンブラウン〉〈オリーブカーキ〉〈ヘルシーネイビー〉の3色展開です。

※うち50円が「ピンクリボン基金」として運用されます（基金部分は非課税）

人気のPGブラノンワイヤー新色「ベージュ」発売！ナイトブラで美胸ケア

思いやりで包む♡綿100％ブラタンク＆ショーツ

価格：月1セット 4,830円（税込）

「思いやりで包み込む綿100％ブラタンク＆ショーツ〈ハーフオープン〉」は、金属を使わず、スナップボタンで開閉できるハーフオープンタイプ。授乳や診察シーンでも安心の仕様です。

接結した綿100％素材は、ふんわりやさしい肌ざわり。〈ブラウン〉〈ボルドー〉〈ネイビー〉の3色で、胸もとの繊細なレースが上品なアクセントに。

お好みのカップが入れ替え可能で、自分らしいフィット感を楽しめます。

※うち100円が「ピンクリボン基金」として運用されます（基金部分は非課税）

flufeelのブラが支える♡ピンクリボン活動

「ピンクリボン×すべての女性へ」シリーズでは、ブラやショーツのほか、乳がん経験者の声から生まれたアイテムも登場。

特許取得の「バスタイムカバー〈左手術用〉」（1枚 4,620円）や、自然な形をサポートする「形と重さを整えるパッドセット」（1セット 3,410円）など、機能と心地よさを両立したラインナップです。

商品価格の一部は「ほほえみ基金」に寄付され、乳がんの早期受診を促進する活動を支援します。

やさしさと想いをまとうインナーで、心地よい毎日を♪

flufeelの「ピンクリボン×すべての女性へ」シリーズは、機能性だけでなく“想い”をまとう特別なインナー。

快適さと美しさを両立しながら、社会にやさしい循環を生み出しています。自分のからだを大切にしながら、誰かの笑顔につながるお買い物を。

今季は、あなたらしさを引き出すflufeelの新作で、ここちよい毎日を過ごしてみてください♡