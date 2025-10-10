【最終日】おうち時間をもっと快適に。Amazonプライム感謝祭でゲーミングチェアが最大40%OFF
【Amazonで人気】正しい姿勢をキープ。GXTRACEのゲーミングチェア
高密度ウレタンを採用し、身体のラインにしっかりフィット。ハイバックで正しい姿勢の維持をサポートします。360度回転で、高さも約8cm調節可能。跳ね上げ式アームレストとロッキング機能を備えた多機能な一脚。学生の学習椅子やオフィスの会議室用、自宅の書斎まで、幅広く人気です。
GXTRACE オフィスチェア デスクチェア 椅子 ゲーミングチェア ゲームチェア ブラック 腰サポート 跳ね上げ式アームレスト 3Dヘッドレスト 通気性メッシュ パソコンチェア ブラック
12,800円 → 7,633円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
155度までリクライニングできて仮眠も◎ GTRacingのチェア
コックピットをイメージした近未来的なデザインで、ゲームに集中できる空間を作り上げるGTRacingの定番チェア。レバーひとつで155度までリクライニングが調整可能で、フラットに近い状態になれるので、オフィスでの休憩や仮眠にもおすすめです。
GTRacingゲーミングチェア オフィスチェア デスクチェア ゲーム用チェア リクライニング パソコンチェア ハイバック ヘッドレスト ランバーサポート ひじ掛け付き 高さ調整機能 PUレザー オットマン付き (GT002F-GRAY)
19,510円 → 15,027円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コイルスプリングクッション採用で、ソファーの座り心地を再現
アームレストは、前後・左右・上下・角度調整の8段階調節が可能なため、机の高さなどにあわせられる優れもの。高級ソファにも採用されている、コイルスプリングクッションが採用されており、弾力のあるスプリングで体重をバランスよく支えてくれます。通気性にも富んでいるため、シーズンを問わず快適に過ごせます。
Dowinx ゲーミングチェア ファブリック オットマン付き オフィスチェア パソコンチェア 4Dアームレスト フットレスト デスクチェア ゲーム用チェア ポケットコイル ブラック 椅子 LS-6668B-04
24,700円 → 18,859円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
高級感あるデザインと、機能性を兼ね備えたゲーミングチェア
どんな部屋にも馴染みやすいデザインのゲーミングチェア。柔らかい素材の座面クッション、人間工学に基づいて設計された背もたれ、肩部分の翼のようなデザインが組み合わさり、包み込まれるような座り心地です。また、背もたれは最大135度までリクライニング調節が可能。チェアの下に収納されているオットマンを使えば、足を伸ばして休憩することができます。
SKYE ゲーミングチェア 座り心地最高 デスクチェア オフィスチェア 椅子 テレワーク 社長椅子 伸縮可能のオットマン 高さ調節機能(ホワイト)
22,580円 → 17,779円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
