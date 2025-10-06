[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]·î¡¹¥µ¥Ýー¥È´ü´Ö±äÄ¹¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¥É¥³¥â¤Î¡Öhome 5G¡×¤òÇã¤¤´¹¤¨¤¿
¡¡É®¼Ô¤Ï¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á¤ËÅìµþ¤Î¼«Âð¤È¼Â²È¤Î¤¢¤ë¹áÀî¤òËè·î¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè·îºÇÄã1½µ´Ö¤Û¤É¤Ï¹áÀî¤ÇÀ¸³è¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹áÀî¤Î²È¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£¤½¤³¤Ç¹áÀî¤Î²È¤Ç¤ÏNTT¥É¥³¥â¤Î¡Öhome 5G HR02¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¤Î²È¤Îhome 5G¤ò·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯4·î¡£¼Â²È¶á¤¯¤ÎÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÇËÜÂÎ°ì³ç1±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Ï·î¡¹¥µ¥Ýー¥È¤Î³ä°ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆËè·î2973±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢home 5G¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤Ïº£Ç¯7·î¤ËÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¡¢·î¡¹¥µ¥Ýー¥È¤ò°ú¤¤¤¿ÎÁ¶â¤Ï3304±ß¤È¡¢331±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÉéÃ´Áý¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹áÀî¤Î²È¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëhome 5G HR02¡£2024Ç¯4·î¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤À
home 5G¤Î6·î¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï·î¡¹¥µ¥Ýー¥ÈÊ¬¤ò°ú¤¤¤Æ2973±ß¤À¤Ã¤¿
7·î°Ê¹ßhome 5G¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤¬ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï3304±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÁ®¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢home 5G¤òÇã¤¤´¹¤¨¤Æ·î¡¹¥µ¥Ýー¥È¤Î´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê8·îÃæ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢º£Ç¯8·î»þÅÀ¤ÇÅìµþÅÔÆâ¤ÎÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Çhome 5G HR02¤¬°ì³ç1～10±ßÄøÅÙ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÊÌÅÓ·ÀÌó»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·î¡¹¥µ¥Ýー¥È¤Î´ü´Ö¤ò¸½ºß¤Îhome 5G¤ÎÍøÍÑ´ü´Ö¤ËÁêÅö¤¹¤ë14¥«·îÊ¬±äÄ¹¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·ÀÌó»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¼è¤êÌá¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
8·î20Æü»þÅÀ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Çhome 5G HR02¤¬°ì³ç10±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡Ë
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢9·î1Æü°Ê¹ßhome 5G¤Î·î¡¹¥µ¥Ýー¥È´ü´Ö¤¬½¾Íè¤ÎºÇÂç36¥«·î¤«¤éºÇÂç48¥«·î¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£home 5G HR02¤Î¾ì¹ç¡¢·î¡¹¥µ¥Ýー¥È´ü´Ö¤¬36¥«·î¤Î³ä°ú³Û¤ÏËè·î2035±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢48¥«·î¤Ë¤Ê¤ë¤È1526±ß¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Èー¥¿¥ë¤Î´Ô¸µ³Û¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Ëè·î¤ÎÉéÃ´³Û¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¡¢·î¡¹¥µ¥Ýー¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤Ï¤Þ¤¿¤½¤Î»þ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î1Æü°Ê¹ßhome 5G¤Î·î¡¹¥µ¥Ýー¥È´ü´Ö¤¬48¥«·î¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Î´Ô¸µ³Û¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬Ëè·î¤Î³ä°ú³Û¤¬¸º¾¯
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢8·î20Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Çhome 5G HR02¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ïhome 5G HR02¤ò°ì³ç10±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþÂå¶â¤Ï10±ß¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÍøÍÑ³«»Ï¤ò9·î1Æü¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·ÀÌó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢8·îÃæ¤ÎÎÁ¶â¤â¹ØÆþÆü¤«¤éÆü³ä¤ê¤ÇÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤È¤Ë¡£¹ØÆþ¤ò8·îËö¤Þ¤ÇÃÙ¤é¤»¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢8·î²¼½Ü°Ê¹ß¤ÏÍ½Äê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ëhome 5G HR02¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÉéÃ´¶â³Û¤Ï¡¢ËÜÂÎ¹ØÆþÂå¶â¤¬10±ß¡¢·ÀÌó»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤¬3850±ß¡¢ÍøÍÑÎÌ¤ÎÆü³ä¤êÊ¬¤¬2023±ß¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬1±ß¤Î¡¢¹ç·×5894±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹áÀî¤Î²È¤Îhome 5G¤ò¸ò´¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤âIoTµ¡´ï¤òÆ°ºî¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢8·îÃæ¤Ë¸Å¤¤home 5G¤Ï²òÌó¤Ç¤¤º¡¢9·îÊ¬¤âÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶â³Û¤Ï3304±ß¡£ËÜÂÎ¤Ï1±ß¤È¤Ï¤¤¤¨°ì³ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²òÌó»þ¤ÎÄÉ²Ã¤ÎÉéÃ´¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Èー¥¿¥ë9198±ß¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·î¡¹¥µ¥Ýー¥È¤Ï14¥«·î±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢2Ëü8490±ßÊ¬¤Î´Ô¸µ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1Ëü9292±ß¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤Ïº£¤«¤é36¥«·î»È¤¤Â³¤±¤ì¤Ð¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÏËþÂ¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤·¤¿home 5G HR02¤Ç¤Ï¡¢10±ß¤ÎËÜÂÎ¹ØÆþÂå¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢8·îÊ¬¤ÎÆü³ä¤êÎÁ¶â¤È·ÀÌó»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É5894±ß¤¬¤«¤«¤Ã¤¿
¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿home 5G HR02¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ËÇã¤¤´¹¤¨¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¿·¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¤
Æ±¤¸µ¡¼ï¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤â¿·µì¤Ç°ã¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿