【開催中】「Amazon プライム感謝祭」先行セールでAirPodsやApple WatchなどApple製品が最大21％オフに
今回は、セール商品のなかからAppleの製品をご紹介。人気のAirPodsやApple Watchなどもプライスダウンしています。ぜひこの機会をお見逃しなく！
→Amazon「Apple」のページはこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 18,100円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 24,800円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
M2搭載・薄型高性能の「13インチ MacBook Air」
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 1TB SSD, USキーボード - スターライト
214,800円 → 169,800円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コスパに優れた「Apple Watch SE（第2世代）」
Apple Watch SE(第 2 世代)[GPS モデル、44mm ケース]ミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - M/Lを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカーと睡眠トラッカー、 衝突事故検出、心拍数のモニタリング、Retina ディスプレイ、耐水性能
39,800円 → 34,097円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」
その他のおすすめ商品
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
19,980円 → 10,980円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire TV Stick 4K | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980 円 → 5,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります