ゲーム発売日に休みたいのに「うちは私用による有給はダメ」!?あきらめない若手社員が繰り出した最終手段とは【作者に訊く】
今回は、あまり知られていない「有給休暇」の話。有給休暇は、入社6カ月過ぎれば取得できる。そんな有給の取り方に笑いのスパイスを落とし込んだ伊東( @ito_44_3 )さんの創作漫画「ポ●モン発売に合わせて有給取りたい若手社員」を紹介しよう。タイトルからおわかりのとおり、推しのためにどうしても休みを取りたい若手社員と、私用では休ませない上司の問答を描いている。
■休むためならどんな手段も惜しまない若手社員に、「気持ちわかるわ」の声
毎日投稿を目指し、X(旧Twitter)へ5コマ漫画を投稿し続けている伊東さん。50万いいねを超えるバズ漫画となった「強い母子」は大きな話題を呼び、現在では人気作品を多数含む300本の作品をkindleで無料公開中とのことである。多くの反響を呼んだことについて伊東さんは「日頃のいいね・RTのおかげでモチベーションが保てました。今後も毎日更新を頑張っていきたいです」と心のうちを語る。
本作「ポ●モン発売に合わせて有給取りたい若手社員」は、有給休暇をテーマにした作品である。ゲームの発売日や推しのコンサートなど、好きなもののために有給を取る人も少なくない昨今だが、そう簡単にはいかない場合も…。伊東さんは「有給休暇ではないですが、楽しみにしていたゲームが平日に発売されると『土日の間はずっとそれをやる！』と意気込む友人は多いです」と話してくれた。
「身内の看病とかじゃないと許可出さんから！」と理不尽な理由で有給休暇を断られた若手社員のあの手この手、そして最終手段への畳みかけなど、本作にはこの若手社員に対し「気持ちわかるわ」という共感コメントが寄せられた。
「みんな一日中、何かに夢中になりたいタイミングがあるんだなぁ、と思いました」と、伊東さん。法律上、有給の理由を伝える義務はないというが、日々働く人たちが好きなもののために自由に休暇をとれる、そんな日が早く来ることを願うばかりである。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
