ATEEZの9月17日に発売されるJAPAN 2nd FULL ALBUM『Ashes to Light』に収録される、アルバムタイトル曲「Ash」のMVティザー第1弾が公開された。

■MVティザーではメンバーそれぞれが抱える様々な想いを垣間見ることができる

公開されたMVティザー映像では、傷を負ったYUNHOが地面に横たわっている場面からスタート。続いて、今作のアルバムタイトル「Ashes to Light」に込められた想いでもある“困難から新たな希望”を探し求めるメンバーたちが目まぐるしく映し出され、最初とはまた別の世界線で砂の上に横たわっているYUNHOへと他のメンバーたちが囲うように近づいていく。

すぐに場面が切り替わり、「I’m dancing in the Ash」という繊細な歌声とともに横転した車からYUNHOが抜け出すシーンで映像が終了。

わずか30秒程の映像の中でメンバーそれぞれが抱える様々な想いを垣間見ることができ、今後公開されるMV本編への期待が高まる映像に仕上がっている。

『Ashes to Light』は、初回盤、通常盤、初回フラッシュプライス盤にあわせてファンクラブ限定のATINY盤、そしてUNIVERSAL MUSIC STOREでのみ各メンバーのソロ盤（計8形態）が発売される。

各形態のCD収録内容は同一で、今までリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」や「Birthday」はもちろん、それぞれの作品に収録されている「Days」、「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」の新曲5曲を含む計9曲が収録される。

また、初回限定盤とATINY盤に付属するDVDには、今までにリリースされた「NOT OKAY」「Birthday」のそれぞれのMV本編に加えて、今作の表題曲「Ash」のMV本編とMV撮影時のメイキング、そしてアルバムのアートワーク撮影時におけるメイキング（総尺45分以上）の模様が納められる。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

ALBUM『Ashes to Light』

■ライブ情報

『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPAN』

09/13（土）埼玉・さいたまスーパーアリーナ（終了）

09/14（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ（終了）

09/15（月・祝）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

09/20（土）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

09/21（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

10/22（水）兵庫・GLION ARENA KOBE

10/23（木）兵庫・GLION ARENA KOBE

