ATEEZ、JAPAN 2nd FULL ALBUM『Ashes to Light』タイトル曲「Ash」MVティザー第1弾公開
ATEEZの9月17日に発売されるJAPAN 2nd FULL ALBUM『Ashes to Light』に収録される、アルバムタイトル曲「Ash」のMVティザー第1弾が公開された。
■MVティザーではメンバーそれぞれが抱える様々な想いを垣間見ることができる
公開されたMVティザー映像では、傷を負ったYUNHOが地面に横たわっている場面からスタート。続いて、今作のアルバムタイトル「Ashes to Light」に込められた想いでもある“困難から新たな希望”を探し求めるメンバーたちが目まぐるしく映し出され、最初とはまた別の世界線で砂の上に横たわっているYUNHOへと他のメンバーたちが囲うように近づいていく。
すぐに場面が切り替わり、「I’m dancing in the Ash」という繊細な歌声とともに横転した車からYUNHOが抜け出すシーンで映像が終了。
わずか30秒程の映像の中でメンバーそれぞれが抱える様々な想いを垣間見ることができ、今後公開されるMV本編への期待が高まる映像に仕上がっている。
『Ashes to Light』は、初回盤、通常盤、初回フラッシュプライス盤にあわせてファンクラブ限定のATINY盤、そしてUNIVERSAL MUSIC STOREでのみ各メンバーのソロ盤（計8形態）が発売される。
各形態のCD収録内容は同一で、今までリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」や「Birthday」はもちろん、それぞれの作品に収録されている「Days」、「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」の新曲5曲を含む計9曲が収録される。
また、初回限定盤とATINY盤に付属するDVDには、今までにリリースされた「NOT OKAY」「Birthday」のそれぞれのMV本編に加えて、今作の表題曲「Ash」のMV本編とMV撮影時のメイキング、そしてアルバムのアートワーク撮影時におけるメイキング（総尺45分以上）の模様が納められる。
(C)ユニバーサルミュージック
■リリース情報
2025.09.17 ON SALE
ALBUM『Ashes to Light』
■ライブ情報
『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPAN』
09/13（土）埼玉・さいたまスーパーアリーナ（終了）
09/14（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ（終了）
09/15（月・祝）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
09/20（土）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
09/21（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
10/22（水）兵庫・GLION ARENA KOBE
10/23（木）兵庫・GLION ARENA KOBE
■関連リンク
ATEEZ OFFICIAL SITE
https://ateez-official.jp/