ある日、病院へ行くついでに愛犬の賢さをチェックしてみた飼い主さん。「比較的言葉を理解してくれている方」だと語る飼い主さんが、家と動物病院の往復をお願いしてみると…。

道案内をする柴犬の様子は5万回以上再生され、多くの視聴者から「ちゃんとナビしてくれるなんて、お利口さん！」「一生懸命な姿が、とてもいじらしくて可愛いですね！」など絶賛のコメントが寄せられました。

【動画：『動物病院に連れて行って』と犬にお願いした結果…もはや人間？まさかの健気な行動】

ぬんくんならね。

TikTokアカウント「柴犬ぬん君とぽた君（@yanu3company）」に投稿されたのは、ある日の外出の様子。飼い主さんは、賢い柴犬の「ぬんくん」に動物病院まで連れて行ってもらうことにしたそうです。

リードをつけて外に出た飼い主さんとぬんくん。一旦ぬんくんを呼び止め、「ヘイ、ぬん！動物病院連れてって」とナビをお願いします。

ぬんくんはすぐに理解したようで、くるっと前を向くと意気揚々と歩き出しました！

順調？

一本道をまっすぐ進み、ここまでは順調。分かれ道では右にぬんくんの好きなコースがありますが、一度そちらに進もうとしたものの、動物病院のある左へルートを決めました。

階段や坂道もなんのその、トコトコ進んで動物病院方面へ進みます。

しばらく歩くと、フガフガと声を漏らし始めたぬんくん。ぬんくんは排泄前にフガフガ言うクセがあるそうで、今日も排泄の時間のようです。

ナビは一旦お休みし、芝生のある公園で無事にトイレ休憩をはさみました。

無事到着！

排泄を済ませたぬんくんは、その後再度歩き出します。気になる公園がありましたが、今回は我慢して道を進みました。

動物病院近くにある人間用の耳鼻科に間違えて寄ってしまいましたが、「あ、違う違う」と動物病院のほうへ軌道修正。無事に到着しました。

帰り道もぬんくんにナビを頼みましたが、疲れてしまったようで途中でリタイア。ほとんど飼い主さんに抱っこしてもらい、家まで帰ったのでした。

一連の様子に視聴者からは「すごい！ぬんさんNAVI！」「う～んお利口さん！」など、ぬんくんを褒めるコメントの他、「うちの柴犬も、動物病院は大喜びで連れて行ってくれます！」「我が家で飼っていた柴犬も、歳を取って目が見えなくなっても結構な距離を間違えることなく歩いていました」など、柴犬の賢さに共感する声も集まっています。

TikTokアカウント「@yanu3company」では、ぬんくんと共に暮らす柴犬のぽんたくん、ふたりの日々の様子を動画で発信中。

賢くて面白い、気分屋さんのザ・柴犬との生活に癒されたい方は、ぜひ一度アカウントをチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTok「柴犬ぬん君とぽた君」さま

執筆：かもい

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。