この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク | FREE RIDE」で公開された動画「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」では、案内人のJukiaが、日本に初めて来た外国人旅行者の姉妹を東京観光に案内した。2人の驚きや発見、日本文化に触れた反応が映し出されている。



動画は、Jukiaが空港で「FREE RIDE」企画のゲストを探す場面から始まる。偶然声をかけたのは、ブラジル出身でアメリカの大学に留学中の姉妹だった。来日の理由を尋ねると、姉は「『日本に行ったんだ！』って言えたらかっこいいなって」と語った。



観光のテーマは「食べ物」。妹は来日前に「日本で食べたいもの50選」というリストを作成しており、Jukiaはその熱意に応じて案内した。原宿・竹下通りでは、リストにあったどら焼きの専門店に立ち寄り、2人は「カスタードが最高だね！」と声を上げた。



文化面での気づきも多い。日焼けの話題では、日本では日焼けを避ける傾向があることに対し、妹は「日焼けしてる方がきれいって感じ」と自国との違いを述べた。コンビニで自分で作るスムージーにも興味を示し、Jukiaから「いただきます」「ごちそうさま」という言葉を教わると、積極的に使っていた。



買い物のハイライトは、妹が以前から欲しがっていたOnitsuka Tigerの「MEXICO 66」を探す場面だ。表参道の路面店で試着し、購入できると「幸せだよ！」と笑顔を見せた。一方、夕食の場では食文化の違いに驚く場面もあった。Jukiaが「生のお肉だよ」と紹介した鶏刺しに対し、姉妹は「ブラジルでは違法だもん！」と反応した。



旅の締めくくりに、Jukiaはサプライズとしてアニメのおもちゃを贈った。動画は「2人に会えてよかったよ！」というJukiaの言葉で終わり、異文化交流の温かさと旅の楽しさが伝わる内容となっている。





