この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「ChatGPT GPT-5のホントの実力と公式プロンプトガイドまとめ！～GPT-5のIQ・ランキング・医学テスト結果～」にて、AI解説で知られるミライ氏が登場。OpenAIの最新モデルGPT-5のリリース以降の実力や、公式が公開したプロンプトガイドについて詳細に解説した。



ミライ氏は冒頭、「GPT-5は実装直後、従来モデルよりも冷たく機械的という指摘も出たが、大幅な仕様変更もあり、医療やIQ調査で人間超えの実力を見せ始めている」と説明。特に注目は、AI業界の代表的IQランキングサイト『TrackingAI』でのスコアだ。一般向けGPT-5はO3 Proよりやや下回るものの、上位版のビジョンモデル『GPT-5 Pro (Vision）』は138と他AIを圧倒。「GPT-5のビジョンモデルは図表をそのまま読み込んで高得点を出した」と語り、タスクによるAI能力の進化を強調した。



さらに総合評価のリーダーボードでも『LM Arena』にて「GPT-5は総合1位。日本語・英語対応やコーディング能力、クリエイティブライティングで全ジャンル1位。デフォルトモデルでもトップ5入り、シンキングモデルではほぼ全カテゴリで1位タイ」と冷静にデータを紹介。「これはGPT-5があらゆる分野で“万能型”AIに近づいている証拠」と強調した。



医学分野に関しては「米エモリー大学の研究チームによる医師国家試験簡略版でGPT-5は95.84%という精度を達成し、GPT-4oを4.8%も上回った。他にもマルチモーダル医療推論タスクで人間の専門家より推論能力24%、理解力29%上回るなど、“GPT-5は既に医療の専門家を超える領域に到達した”」とインパクト大の成果を強調した。



活用面では「OpenAI公式や元Anthropicエンジニアのピエトロ・スキラーノ氏によるプロンプトガイドが示された。『指示は明確かつ矛盾なく、タスクに合った推論レベルを選択』『タグ付けで構造的に渡す』『強すぎる口調は逆効果』『設計前にまずチェック基準やアウトラインから考えさせる』などプロンプト設計がカギ。調査や分析、クリエイティブライティング、問題解決でも“最初の方針決定”や“一貫性”が重視されている」と、使いこなすポイントを具体的に列挙した。



最後にミライ氏は「GPT-5はプロンプトの組み立て方次第で応答の冷たさも劇的に変わる。出力トーンや期待値を具体的かつ一貫して与えるほど、“人間らしい出力”も自在にコントロールできる」と独自の見解を提示し、動画を締めくくった。AI進化の最前線が、今まさに動いている。