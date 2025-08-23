¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥ì¡¼¥¹¤È±ï¤¬¤¢¤ë·ìÅý¤Ï¡©¡¡ËÜÌ¿¡¢ÂÐ¹³¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼£²Æ¬¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹
¡¡£¸·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç·¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¡Ê¼Ç1200£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¥¿¥ï¡¼¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó»º¶ð¤Î¥ì¥¤¥Ô¥¢¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢£¹·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Çµ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¤Ç£²Ãå¤À¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤¬¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ç£·ÈÖ¿Íµ¤¤«¤é£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤Ï23Ç¯¤Ë£±Ãå¢ª£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ãå¡¢24Ç¯¤Ï£µÃå¢ª£´ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ãå¡££³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿ÇÏ¤¬¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±Ãå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ÇÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉé¤±¤¿¤«¤âÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£º£²ó¤Î½ÐÁöÍ½Äê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë·ìÅýÇÏ¤¬Â¿¤¯¡¢¼ç¤Ë¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢É®¼Ô¤¬ËÜÌ¿¤Ë¿ä¤¹¤Î¤Ï¥ì¥¤¥Ô¥¢¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃæÃÝÏÂÌé±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¡¢ÁÄÊì¥¯¡¼¥ô¥§¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¤¬2007Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£¥¯¡¼¥ô¥§¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¤Ï¡Ö»¥ËÚ¡¦¼Ç1200£í¡×¤Ç£³Àï¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ£±ÃåÆþÀþ¡Ê£²¾¡¤È¡¢¿ÊÏ©Ë¸³²¤Ë¤è¤ë10Ãå¹ßÃå¡Ë¤ÈÆ±¾ò·ï¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÊì¥¢¥ó¥Ê¥È¥ë¥Æ¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¾¡Íø¿ô¤Ï£±¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¿·³ã¡¦¼Ç1200£í¤È¤¤¤¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¥¿¥ï¡¼¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¤â¡¢2019Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ê¤É¼Ç1200¡Á1600£í¤Î½Å¾Þ¤ò£µ¾¡¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡£2019Ç¯¤Î¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¤Ï£²Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë£Ç¶¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç1200£í¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ½é¤Î£ÇµÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ÈÏ¢¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Êì·Ï¡¢Éã·Ï¤È¤â¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î·ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥ì¥¤¥Ô¥¢¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç12Àï£´¾¡¡£½Å¾Þ¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¾¡¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°Áö¤Î²ñÄÅ£Ó¡Ê£³¾¡¥¯¥é¥¹¡¢Ê¡Åç¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¡££µ·î¤Î£Ç·°ª£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤Ç¤Ï£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»¥ËÚ¤ò´Þ¤á¤¿ËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è¤Ç¤Î½ÐÁö¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾®ÁÒ¡¢ºå¿À¡¢Ê¡Åç¤Ç¾¡Íø¤È¥³¡¼¥¹¤òÌä¤ï¤º·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïË¡¤âÆ¨¤²º¹¤·¼«ºß¤À¡£12Àï¤Î¤¦¤Á10Àï¤¬£³Ãå°ÊÆâ¤Ç¡¢£¶Ãå°Ê²¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éé¤±¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é£°ÉÃ£¶°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¨¤Ð¡¢ÁÄÊì¥¯¡¼¥ô¥§¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤â£³ºÐ»þ¤Ç¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥¤¥Ô¥¢¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÚÂÐ¹³¤ÏÈ¾»Ð¤¬Ã»µ÷Î¥¤Ë¶¯¤¤ÌÆÇÏ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥Ê¥à¥é¥¯¥é¥é¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Ä¹Ã«Àî¹ÀÂç±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£
¡¡È¾»Ð¤ÏÁ°½Ò¤Î¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡ÊÉã¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥ë¡Ë¤Ç¡¢2023Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤Ï£Ç¶ºå¿À£Ã¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Ê¤É½Å¾Þ£µ¾¡¡££Çµ¤Ç£²Ãå£³²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤È¤¤¤¦¡¢Ã»µ÷Î¥ÉôÌç¤Î¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥Û¡¼¥¹¤Î£±Æ¬¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ê¥à¥é¥¯¥é¥é¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£·Àï£³¾¡¡£º£Ç¯£±·î¤Î¹ÈÇß£Ó¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò¾¡¤Á¡¢½é¤á¤Æ¤Î1200£í¤À¤Ã¤¿Á°Áö¤ÎTVhÇÕ¡ÊÈ¡´Û¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤³¤³¤ËÎ×¤à¡£
¡¡»Ð¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤â¡¢£³ºÐ²Æ¤Ë£Ç·È¡´Û¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Ó¡ÊÈ¡´Û¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£³ºÐ»þ¤«¤éËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë·ìÅý¡£¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¤Î·¹¸þÅª¤Ë¡¢2007Ç¯¥¯¡¼¥ô¥§¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¡¢2016Ç¯¥Ö¥é¥ó¥Ü¥Ì¡¼¥ë¡¢2021Ç¯¥ì¥¤¥Ï¥ê¥¢¤È£³Æ¬¤Î£³ºÐÌÆÇÏ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¿´¶¯¤¤¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¤Ï¥¯¡¼¥ô¥§¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¤ÎÂ¹¥ì¥¤¥Ô¥¢¡¢¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤ÎËå¥Ê¥à¥é¥¯¥é¥é¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£