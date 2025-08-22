¥À¥á±Ä¶È¤ÏŽ¢¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëŽ£Ž¤¤Ç¤Ï°ìÎ®¤Ï¡ÄÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤ºÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤¬"¤Û¤ÜÉ¬¤º¿¨¤ì¤ëÏÃÂê"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÆ¸¶ÃÒÌÀ¡Ø·èÄêÈÇ ¡Ö²Ô¤²¤ë±Ä¶È¡×¤È¡Ö¥À¥á±Ä¶È¡×¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ù¤¤¤Ê¾å»Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ÏÇÜ°Ê¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×
²Ô¤²¤ë±Ä¶È¤Ï¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î°¸ý¤ò¸À¤¤¡¢
¥À¥á±Ä¶È¤Ï¥Ù¥¿Ë«¤á¤¹¤ë¡£
¸¦½¤Àè¤Î20Âå¸åÈ¾¤Î±Ä¶È¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î±Ä¶È¤Ï¾å»Ê¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç·ÀÌó¤ò¤È¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¾å»Ê¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤è¤ê¡¢Çä¤ì¤Æ¾å»Ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëÊý¤¬·ù¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Àº¿À¾õÂÖ¤Ï¡¢±Ä¶È¤È¤·¤ÆºÇ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿±Ä¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¾ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹çÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ä¶È¤Î¾ì¹ç¤Ï°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¡ÖÇä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤éÁ°¤è¤ê·ë²Ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×
»ä¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
±Ä¶È¡ÖÇä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«¼Ò¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
»ä¡Ö°¸ý¤Ç¤¹¤«¡©¡×
±Ä¶È¡Ö¤Ï¤¤¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ø¤³¤³¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤ì¤Ï¹â¤¤¤«¤éÀäÂÐ¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ä¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ËÀµÄ¾¤Ê±Ä¶È¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
±Ä¶È¡Ö¤Ï¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¤Ç·ë²Ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Èà¤Ï¶öÁ³¤Ë¤â¡Ö¾å»Ê¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·Ù²ü¿´¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Î¥È¡¼¥¯¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤ËºÇ¤â·ù¤¤¤Ê¾å»Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ÏÇÜ°Ê¾å¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥¹¤ë¡×¥È¡¼¥¯¤¬Çä¤ì¤ëÍýÍ³
»ä¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¡¼¥¯¤Ë¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ÎÊÉ¤ËÅ½¤ë¥¯¥í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¿§¤Ï½ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ò´¹¤äÂåÂØ¤Î¤¤¯¤â¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ì¸À¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï±Ä¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù²ü¿´¤ò²ò¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥È¡¼¥¯¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º¡Ö¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥¹¤ë¡×ÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¿Í¤Î¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¹â¤¤¤À¤±¤Ç»È¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤¬·Ù²ü¿´¤ò²ò¤¡¢°Â¿´¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶Åª¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥À¥á±Ä¶È¤Ï¤ªµÒÍÍ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¸ÜµÒ´ÉÍý¥½¥Õ¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë±Ä¶È¤ÏÌ¾»É¸ò´¹¤ò¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¼¡¡¹¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ò2¤Ä¤â3¤Ä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÏÃ¤Î¥¥ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤·¡¢ÀÊ¤òÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¤³¤Î»þ¡¢1²ó¤Ç¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÂ¿¾¯¡¢¡û¡û¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼å¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡¢°ì¸À¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¿®ÍÑ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥á¥ê¥Ã¥È¤òÊÂ¤Ó¤¿¤Æ¤ë¤È¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢±Ä¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë²¿¤«Çä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Î»þ¤Ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¥á¥ê¥Ã¥È¤òÊÂ¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¤è¤ê·Ù²ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤òÊÂ¤Ó¤¿¤Æ¤é¤ì¤ë¤ÈÁ´¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤¬ËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ£»¨¤Êµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ²»¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î·Ù²ü¿´¤ò²ò¤¯¡ª
¢£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Ê¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤ò¤«¤½Ð¤¹
²Ô¤²¤ë±Ä¶È¤ÏÍßµáÉÔËþ¤Ë¤µ¤»¡¢
¥À¥á±Ä¶È¤ÏËþÂ¤µ¤»¤¹¤®¤ë¡£
ÅÅ´ï²°¤µ¤ó¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤ÏÀ½ÉÊ¤Ë°Û¾ï¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦ÀâÌÀ¤Ï½½Ê¬¤À¤«¤éÁá¤¯¤½¤ì¤òÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¤½¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¡¼ï¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¹ØÆþ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢ÀâÌÀ¾å¼ê¤Ê¿Í¤ÏÆÀ¤Æ¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤·¤âÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»ñ¶â¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¿È¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡×
¡ÖÂ¾¼ÒÈæ³Ó¤À¤Ã¤¿¤é²ñ¼Ò¤Ç°ìÈÖ¤À¡×
¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃÎ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀâÌÀ¤·¤¹¤®¤ÇÇä¤ë±Ä¶È¤Ê¤É°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ô¤²¤ë±Ä¶È¤Ï¹Ô¤¤¹¤®¤¿ÀâÌÀ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒÍÍ¤òÍßµáÉÔËþ¤Ë¤µ¤»¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Ê¹¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤ÇÀâÌÀ¤ò¤ä¤á¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ö¡û¡û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Åª³Î¤ÊÄó°Æ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ×Ë¾¤ä¹Í¤¨¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é
¤â¤·¤¯¤ÏÅÓÃæ¤ÇÀâÌÀ¤ò¤ä¤á¡Ö¡û¡û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤éÍ×Ë¾¤ä¹Í¤¨¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅª³Î¤ÊÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥À¥á±Ä¶È¤Ï¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÀâÌÀ¤òÂ³¤±ËþÂ¤µ¤»¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤É¤ó¤ÊÀâÌÀ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤â¤»¤º¡¢¼¡¡¹¤Ë¾¦ÉÊ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÏÃ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
½»Âð±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤ò±ä¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶È³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÃì¤ÎÂÀ¤µ¤Ç¤¹¡×
¡Ö85¡ó¤ò¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Á´¤¯¶Á¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î»þ¤Î»ä¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤äÂ¾¼Ò¤È¤Î°ã¤¤¤òÁ´¤ÆÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ô¤²¤ë±Ä¶È¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¹Í¤¨¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÎÅÅ´ïÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤ÏÌµÂÌ¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö»Å»ö¤Ç¤ª»È¤¤¤Ê¤é¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬Áá¤¤¡û¡û¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¹¤ó¤Ê¤ê¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¡¢Åª¤ò¼Í¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤Ò¤È¤ÄÅÁ¤¨¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÁ´¤ÆÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÆ¨¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»þ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤¬¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¡¢Åª¤ò¼Í¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¡×
¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÀâÌÀ¤ò¤ä¤á¤ë¡ª
----------
µÆ¸¶ ÃÒÌÀ¡Ê¤¤¯¤Ï¤é¡¦¤È¤â¤¢¤¡Ë
±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
±Ä¶È¥µ¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£´ØÅì³Ø±àÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¹Ö»Õ¡£¼ÒÃÄË¡¿Í±Ä¶È¿Íºà¶µ°é¶¨²ñÍý»ö¡£1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô½Ð¿È¡£·²ÇÏÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢±Ä¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦±Ä¶ÈÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º7Ç¯´Ö¡¢¥À¥á±Ä¶È»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢¼ê»æ¤Ç¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë±Ä¶È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Ë¡£2006Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¸½¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØË¬Ìä¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤ë!¡Ö±Ä¶È¥ì¥¿¡¼¡×¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÇä¤ì¤ë±Ä¶È¤ËÊÑ¤ï¤ë100¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ø¡Ö²Ô¤²¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö¥À¥á±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤Î½¬´·¡Ù¡Ø»Ä¶È¤Ê¤·¤ÇÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤ÎÅ´Â§¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø±Ä¶È1Ç¯ÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø±Ä¶È¤ÎÆ¯¤ÊýÂçÁ´¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥â¡¼¥È±Ä¶È¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤Î48¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»Å»ö¤Ç¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»È¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤éÇä¾å¤²¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡ª±Ä¶È¥Õ¥ì¡¼¥º¸À¤¤¤«¤¨»öÅµ¡Ù(ÂçÏÂ½ÐÈÇ)¤Ê¤É¤¬¤ë¡£
----------
