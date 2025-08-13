ヨーロッパ企業Arianespace（アリアンスペース）は日本時間2025年8月13日に「Ariane（アリアン）6」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた地球観測衛星は無事に軌道に投入されたことを、ArianespaceとESAが報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Ariane 6 (VA264)

ロケット：Ariane 6 (Ariane 62)打ち上げ日時：日本時間 2025年8月13日9時37分発射場：ギアナ宇宙センター（フランス領ギアナ）ペイロード：MetOp-SG-A1

Ariane 6は2023年7月まで運用されていた「Ariane 5」の後継にあたるロケットです。1段目には「Vulcain（バルカン、ヴァルカン）」エンジン1基、2段目には「Vinci（ビンチ、ヴィンチ）」エンジン1基を搭載。機体構成は固体燃料ロケットブースター「P120」を1段目の側面に2基備えた「Ariane 62」と、4基備えた「Ariane 64」の2種類が用意されています。

地球低軌道（LEO）への打ち上げ能力はAriane 62が10.3トン、Ariane 64が21.6トン。静止トランスファ軌道（GTO）への打ち上げ能力はAriane 62が4.5トン、Ariane 64が11.5トンとされています。

MetOp-SG-A1について

MetOp-SGは極軌道衛星による地球観測ミッションで、異なる観測装置を搭載した「MetOp-SG-A」および「MetOp-SG-B」という地球観測衛星2機1組で運用されます。不安定化する気象パターンの下ではタイムリーかつ正確な予報がかつてなく重要視されており、このミッションは大気汚染物質の監視や気候変動の追跡、それに当局の意思決定に役立つと期待されています。

ミッション期間は21年間の予定で、衛星を順次入れ替えつつ運用を継続する計画です（打ち上げられるのはAタイプ3機・Bタイプ3機の合計6機）。今回打ち上げられたのはAタイプの最初の1機となる「MetOp-SG-A1」で、ESAが開発を主導した分光観測装置「Copernicus Sentinel-5」や、赤外サウンダ、マイクロ波サウンダなどが搭載されています。

なお、ペアを組むBタイプの最初の1機はおよそ1年後の2026年中盤に打ち上げられる予定だということです。

関連画像・映像

【▲ 地球観測衛星「MetOp-SG-A1」を搭載して打ち上げられた「Ariane 6」ロケット（Credit: Arianespace）】

【▲ 地球観測衛星「MetOp-SG-A1」を搭載して打ち上げられた「Ariane 6」ロケットの光跡（Credit: ESA - S.Corvaja）】

【▲ 地球観測衛星「MetOp-SG-A」のCGイメージ（Credit: ESA/ATG medialab）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

