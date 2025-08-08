滝沢眞規子「超良いです！」お気に入りのドライヤーを紹介「ロングヘアでもすぐ乾く」

『VERY NAVY』のカバーモデルを務め、ファッションセンスや丁寧な暮らしが幅広い世代から絶大な支持を受けている“タキマキ”こと、滝沢眞規子さん。そのライフスタイルに憧れている方も多いのではないでしょうか？そんな滝沢さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【週末のルーティン】うーちゃんと2人きりの週末をお届け。タキマキのヘアケア事情も【ダイソン】』という動画を投稿。PRではあったものの、最近使っているというお気に入りの“ドライヤー”を紹介してくれました！

動画内で、シャワーを浴び終えた滝沢さんは“いつもこれを使って髪の毛を乾かしています”と、愛用しているこちらのドライヤーを紹介。

◼︎ダイソンのドライヤー

ダイソン / Dyson Supersonic Nural(TM) Shineヘアドライヤー セラミックピンク 税込49,900円（公式サイトより）

ダイソン独自のセンサーが、髪との距離を測定し、頭皮に近づくにつれ自動で温度を調整（※）。速乾性もあり、サロン帰りのようなツヤめく髪へ導くドライヤー。

デリケートな頭皮を低温の優しい風で素早く乾かす“低温ツール”、髪のうねりや浮き毛を抑える“ツヤ出しツール”、シルクのような指ざわりに仕上げる“なめらかツール”といった、ニーズに応じて使い分けが可能な、3つのアタッチメントが付属されています。

（※）スカルプモード使用時

◼︎低温なのに速乾！

滝沢さんは普段、“低温ツール”と“ツヤ出しツール”を特に使っていると話しつつ、今回は“低温ツール”を使いながら「暑いじゃん、最近。暑いからこの低温ツールで乾かすと汗かかなくてそれもすごい良い！」「お風呂上がってすごい暑いのに、またドライヤーで汗かいちゃうみたいな、そういうのが私は嫌だし。そういうのが気になる方にも超良いです！」と、この季節ならではの個人的なお気に入りポイントを説明。

そして、ドライヤーが髪の毛に近づくと低温になる機能について触れ、「あつつつ！みたいにならない」「髪の毛ってオーバードライしちゃうと、それはそれでまた乾燥に繋がる」「こういうもので優しく頭皮をケアしながら、ドライしてあげるのがいいんじゃないかなと思います」と教えてくれました♪

また、「これ本当に早いの！」「この私のロングヘアでもすぐ乾くんですよ。すごくないですか？」と速乾性も評価されていました。

動画では、愛犬の“うーちゃん”と仲良く過ごす週末の様子を公開♪ぜひチェックしてみてくださいね。