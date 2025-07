【ライブレポート】ATEEZ、2年連続となったニューヨーク・Citi Field公演開催でファンを魅了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■最新ミニアルバムのタイトル曲「Lemon Drop」「In Your Fantasy」などを披露!

ATEEZが、7月13日(現地時間)に米・ニューヨークのCiti Fieldにて『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』公演を大盛況のうちに終えた。

彼らは2024年も『WORLD TOUR[TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER]』公演をCiti Fieldで実施。今回が2度目の訪問となった。

Citi Fieldは、ポール・マッカートニー、ビヨンセ、レディー・ガガら世界的なミュージシャンのみが公演を開催した場所で、ATEEZは第4世代K-POPアーティストの中で初であり、BTSの次に同会場で公演を開催し、世界中のファンの注目を集めた。

特にATEEZは2年連続でCiti Fieldで公演を開催し、スタジアムツアーが実現可能なグループとして、さらに高まった世界的地位を証明。この日の公演の中でも、7月11日にリリースされた12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3 ‘In Your Fantasy Edition’』のタイトル曲「Lemon Drop」をはじめ、様々な楽曲のステージを展開し、ファンの心を虜にした。

さらにATEEZは、『GOLDEN HOUR : Part.3 ‘In Your Fantasy Edition’』の同名タイトル曲「In Your Fantasy」を披露し、ATEEZ式パフォーマンスのラスボス感を発揮したパワフルなステージで“トップパフォーマー”としての真価を誇った。

『GOLDEN HOUR : Part.3 ‘In Your Fantasy Edition’』に収録されているメンバー別のソロ曲も披露。HONGJOONGの「NO1」、SEONGHWAの「Skin」、YUNHOの「Slide to me」、YEOSANGの「Legacy」、SANの「Creep」、MINGIの「ROAR」、WOOYOUNGの「Sagittarius」、JONGHOの「To be your light」と、一人ひとりのスキルと魅力がたっぷり込められた幻想的なステージを繰り広げた。

韓国・仁川に続き、米・アトランタ、ニューヨークで公演を終えたATEEZは、ボルチモア、ナッシュビル、オーランド、シカゴ、タコマ、サンホセ、ロサンゼルス、グレンデール、アーリントン、メキシコシティまで北米の計12都市を巡ったあとに日本へ渡り、埼玉、名古屋、神戸を回る予定だ。

(C)KQ ENTERTAINMENT

リリース情報

2025.08.01 ON SALE

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.3 ‘In Your Fantasy Edition’』

※韓国発売日:7月11日

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/