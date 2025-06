大阪・東心斎橋にある、「洋食勝井」仕込みの王道洋食店！ ファンの多い理由は日本人好みのホッとする味わい

大阪でオーソドックスな洋食が味わえる一軒と言えばここ!

門上 武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

オーソドックスな洋食が味わえる

大阪メトロ心斎橋駅や長堀橋駅から徒歩約5分。飲食店で賑わうエリアのビルの2階に「洋食 Matsushita」はある。ガラス戸を開けると、オープンキッチンとカウンター4席、テーブル席は14席。シックな店内にはアートや和食器、ドライフラワーなどが配され、シックな雰囲気が漂う。

店内は店主のこだわりが詰まったお洒落な空間

店はビルの2階にある

店主の松下幸一郎さんは岡山県生まれの大阪育ち。大学生時代、洋食店でアルバイトをし「洋食勝井」の勝井景介さんと同僚となる。大学卒業後は会社員として働くが、リストラされた。時を同じくして、勝井さんから「独立するから、一緒に働こう」との話があり「洋食勝井」へ。その後、17年続けることとなる。「途中、系列店『御堂筋ロッヂ』の店長となり、約6年ホールを務めました。そのときに料理を作ることから離れて、俯瞰的に料理人や料理について考えることができ、今の店につながっていますよ」(松下さん)

8年前「洋食勝井」が奈良に移転する際に独立。自分の店を「最初の『洋食勝井』の店を目指しました。18席とやりたい料理が作れるキャパシティで、小回りが利いて。ある意味“丸パクリ”です」と笑う。料理はアラカルトとコースが半々。開店当時から「洋食勝井」のお客様が多かったが、今は初めての方や外国人も増えてきたとのこと。

門上さん

店主の修業先「洋食勝井」時代から知っており、独立されてから少し時間が経ってから訪れました。「洋食勝井」創業時の雰囲気と似ているなと、懐かしく感じました。

グレーヘアが素敵な店主の松下幸一郎さん。話題豊富で、いつもきさくにお話しできる

おすすめの料理はこちら!

今回は、アラカルトのメニューから4品をご紹介。「濃い味はなく、あっさり。全体的にオーソドックスで食べやすいメニューです。食べた時にうまい、ではなく、食べ終わったときにうまい、となるような料理です」と松下さん。洋食は日本人に合わせた和食の一つと捉え、有田焼など和食器を多用している。

「シーフードのグラタン」は前菜としてオンリスト。程よい量で、海老とカニが必ず入っているグラタン。11〜2月はタラの白子のグラタンとなり、ファンも多い。

「シーフードのグラタン」1,700円

門上さん

冬にいただけるタラの白子のグラタンは、白子のコクと熱々が醍醐味です。

エビフライ、カニクリームコロッケ、ミンチカツ、ズッキーニのフライを、窯元から預かっている有田焼の器に盛り込んだ「ミックスフライ」。目移りしそうな盛りだくさんが魅力。

「ミックスフライ」2,400円

門上さん

中でもエビフライは秀逸。海老の旨みを見事に引き出す火入れです。タルタルソースとの相性も抜群。クリームコロッケのクリーミーな味わいはクセになります。

鷹の爪、ニンニクに少し醤油で和のテイストを加味した「桜海老のペペロンチーノ」。桜海老の香りと食感が存分に楽しめる。

「桜海老のペペロンチーノ」1,700円

門上さん

桜海老の風味を満喫できました!

「実はご飯ものはオーダーが通ってから炊き上げています。白ご飯もです」と松下さん。炊き上がりは必ず鍋ごとお客様に見ていただくそう。「ただ食べるだけでなく、見て、楽しんでいただきたいですから」。「桜海老のピラフ」は塩、バター、醤油でシンプルに調味。

まずは炊き立てを鍋ごとお客様の元へ。香りもごちそう

「桜海老のピラフ」2,000円

安心感のある店を続ける

今後については「お客様が安心して来られる店であり続けたいですね。親子3代で来てくださるような。特に難しいことはせず、オーソドックスなスタイルで、安心感のあるレストランでいたいです」と松下さんは言う。そして「『洋食勝井』で習ったことを、若い世代へ伝えられたらうれしいですね!」と締めくくった。

門上さん

季節感を重視した洋食が味わえます。店主並びにスタッフのフレンドリーな対応は素晴らしい!

<店舗情報>◆洋食 Matsushita住所 : 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-9-13 プライブ心斎橋ビル 2FTEL : 06-6227-8455

※価格は税込。

撮影:東谷幸一

取材・文:木佐貫久代

