Yostarは制作が発表されていたTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』ティザーPVを公開した。



初解禁となる本編カットを含むティザーPVは、壮大な音楽と共に、この後起こることが予想される激闘を前に、各々が何かを決意をした表情や、闘いに挑む迫力ある表情など様々な表情が印象的に映し出され、この先どういったストーリー展開になるのか、ファンの期待が高まる映像となっている。

TVアニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』(第1期、2022年放送)、TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』(第2期、2023年放送)に放送されており、第3期『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』の制作が発表されていた。

TVアニメ『アークナイツ』は株式会社Yostarが運営するアプリゲーム『アークナイツ - 明日方舟 -』を原作とするTVアニメ化作品。さらなる情報を待ちたい。