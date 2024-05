米ロックバンド「ボン・ジョヴィ」のフロントマン、ジョン・ボン・ジョヴィ(62)が、息子ジェイク・ボン・ジョヴィ(22)と女優ミリー・ボビー・ブラウン(20)が結婚したことについて初めて語った。ジョンは息子の結婚報道が「本当だ」と言うと、挙式は「家族だけの小規模なものだった」と明かした。ジェイクとミリーは先日、極秘結婚が報じられ、2人が結婚指輪を着けて外出する姿も目撃されていた。

【この記事の動画を見る】現地時間24日、英メディア『The Sun』がジョン・ボン・ジョヴィの息子で俳優兼モデルのジェイク・ボン・ジョヴィと女優ミリー・ボビー・ブラウンが極秘で結婚式を挙げたと報じた。2人に近い人物は同メディアの取材に応じ、「ミリーとジェイクは先週末、アメリカで静かに誓いの言葉を交わしました」と語った。挙式にはミリーの両親やジェイクの父ジョンを含む家族が出席したそうで、同人物は「とても控めでロマンティックなものでした。最も近い親族に見守られながら、愛を誓い合いました」と言い、このように続けた。「彼らは今年後半に、アメリカでもっと盛大な結婚式を挙げる予定です。すべての手続きを終え、すでに法的に結婚しました。」結婚式の写真は流出しなかったものの、現地時間24日にはジェイクとミリーが米バージニア州の都市ハンプトンで仲良くショッピングに出かける様子がキャッチされていた。米メディア『People.com』が掲載した写真では、2人の左手薬指にお揃いとみられる結婚指輪が輝いていた。そしてジョンが英時間28日に英BBCの番組『The One Show』にゲスト出演し、息子ジェイクとミリーの結婚式について語ったのだ。ジョンは「彼らは立派だ。本当に素晴らしいよ」と言うと、挙式の様子を「とても小規模な、家族の結婚式だった。花嫁はゴージャスで、ジェイクは最高に幸せそうだった」と明かした。そして2人が結婚したという報道について、「ああ、それは本当だよ」と事実関係を認めた。ジェイクとミリーは2021年に交際開始し、2023年4月に婚約した。当時ジェイクは20歳、ミリーは19歳という若さだった。一方、ジョンは高校時代の1980年に出会ったドロシア・ハーリーさん(61)と交際開始し、「ボン・ジョヴィ」が人気絶頂期だった1989年4月に結婚した。その後、長女ステファニーさん(30)、長男ジェシーさん(29)、次男ジェイク、三男ロメオさん(20)という4人の子どもをもうけた。ジョンは4月に英紙『The Times』のインタビューに応じた際、息子とミリーが若くして結婚することについて、このように語っていた。「この一年で、彼女(ミリー)のことを知ることができたよ。彼女は本当によく働くんだ。ジェイクとは、彼らなりの方法で一緒に成長していくだろう。」「僕の40年前の経験を加速したようなものだ。周りの家族によるサポートがあれば、2人が素晴らしい関係になると思う。」画像2、3枚目は『jakebongiovi Instagram「Summer wind」』『Jon Bon Jovi Instagram「Happiest birthday to my Sweetest Forever」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)