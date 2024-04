メーガン妃は先月に米ロサンゼルスの小児病院を訪れたが、その動画で高価なドレスの脇に穴が開いている場面が見つかった。妃はソファに座り、子ども達のために絵本を読み聞かせていた。カメラが横から妃を捉えた場面では、服のウエストの上部分が裂けたように見えるのだ。この姿に気付いた人々は、SNSで「縫い目が裂けてる!」「着る前に確認しなかったの?」といったコメントを寄せ合った。

【この記事の動画を見る】メーガン妃は現地時間3月21日、ロサンゼルスにある小児病院「Children’s Hospital L.A.(CHLA)」をサプライズ訪問した。妃は同院の月間キャンペーン「Make March Matter」の一環として病院を訪れると、子ども達に絵本を読み聞かせた。この日のメーガン妃は、以前にも着用した「オスカー・デ・ラ・レンタ(Oscar de la Renta)」によるシルクのシフォンドレスを着回していた。白いシャツドレスは、スタンドカラーとフロントボタンが隠れる比翼仕立てで、両腕が透けるエレガントなデザインだ。スカートはふわりとした膝下丈で、野原の風景と大きな花の柄がプリントされている。価格は3490ドル(約53万円)だ。妃は「アクアズーラ(Aquazurra)」による黒いポインテッドトゥのフラットパンプスを履き、手首には「カルティエ」によるゴールドの腕時計「タンク フランセーズ」と、「アリエル・ゴードン(Ariel Gordon)」によるダイヤモンドのテニスブレスレットを着けていた。全身を高価なファッションに包んだメーガン妃が絵本を朗読する姿が公開されると、一部の人々は妃のドレスの脇に穴が開いていることに気付いたのだ。動画では、メーガン妃がオレンジ色のソファに座り、絵本を右手に持ちながら朗読する姿が映る。次に、妃が左手で絵本に書かれた絵を指さす場面を横から捉えている。その時、ドレスのウエスト部分をよく見ると、生地が裂けたような穴が見えるのだ。この姿に気付いた人々は、SNSでこのような意見を交わし合った。「シャツの縫い目が裂けてるよ!」「これってマジ? うわー、恥ずかしい!」「彼女は着る前に確認しなかったの? 簡単に縫うだけで直せたのに。」「メーガンの振る舞いは好きじゃないけど、穴が開いたというより、ファスナーの問題だったのでは? 上まで閉めていないことに気付かなかったか、あるいはタイト過ぎて下がってしまったのかもね。」なおメーガン妃がこのドレスを着用する姿が見られたのは、今回が2度目だ。最初は、2022年にNetflixで配信したドキュメンタリー『ハリー&メーガン』の予告編だった。モノクロームの写真では、リリベットちゃん(当時)を肩車するヘンリー王子とアーチー君(当時)を抱くメーガン妃が、フロッグモア・コテージに向かって歩く後ろ姿が写っていた。画像は『Children’s Hospital L.A. Instagram「To round out the end of another great #MakeMarchMatter campaign,」』『ExtraTV X「Meghan Markle, the Duchess of Sussex, put smiles on a lot of faces at Children’s Hospital Los Angeles with her visit for a very special story time!」』『Netflix US X「Harry & Meghan. The Netflix Global event continues December 15.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)