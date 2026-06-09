顧客の通帳から現金350万円余りを横領したとして、三種町に本店を置く JA秋田やまもとの職員が諭旨解雇処分となっていたことがわかりました。4月22日付けで諭旨解雇処分となったのは、JA秋田やまもとの営農経済部に所属していた職員です。JA秋田やまもとによりますと、この職員は2023年8月から今年2月にかけ、組合員の有志が積み立てをしている口座から47回にわたり合わせて355万8,000円を引き出し、横領しました。通帳の印鑑はこ