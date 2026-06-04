パークシャテクノロジーの上野山勝也代表取締役（左）と東大大学院の松尾豊教授＝4日午後、東京都文京区人工知能（AI）開発を手がけるパークシャテクノロジー（東京）と東大、米新興企業アンソロピックは4日、国内の生成AIの影響を分析する取り組みで協業すると発表した。AIの活用状況や他国との比較など、経営判断や教育に役立つ指標をつくる。四半期ごとの公表を目指し、第1弾は今秋にもまとめる。指標はアンソロピックが持