プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サーモンとアボカドのカフェ丼」 「イカとチンゲンサイの旨塩炒め」 「油揚げの袋煮」 の全3品。 女性にオススメの美容に良い丼と、ビールに合うイカの炒め物、おふくろの味油揚げの袋煮で女子力アップ。【主食】サーモンとアボカドのカフェ丼 切って乗せるだけの簡単レシピ。納豆を入れることで粘りと濃厚さが増します。 ©Eレシピ 調理時