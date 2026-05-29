エスモードアートは、超特急のシューヤさんとマサヒロさんが手がけるライフスタイルブランド「ROOM614（ルームロクイチヨン）」を発表しました。5月22日からは、8月の一般発売に先駆けて先行販売を開始しています。■メンバーカラーのマルチルームウェアやフレグランスのラインナップ同ブランドは、“僕らを近くに感じてもらいたい””僕ら自身もみなさんに寄り添っていきたい“といった2人の想いから誕生。ブランド名は、ハワイの