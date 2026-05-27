透き通るような白肌は1日にしてならず！そこで今回は、加藤ナナ・金川紗耶・村瀬紗英が普段から実践している「透明感のつくり方」をご紹介します。Ray㋲愛用のアイテムを取り入れて、夏の日差しにも負けないお肌をみんなで目指しましょ♡Ray model clip vol.86テーマ：Rayモデル的透明感のつくり方夏も透明感たっぷりなRay㋲たち。美肌のヒケツは早めのケアのおかげなんだとか♡美容液やパック、サプリなど