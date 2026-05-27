「旦那さんが返納したら後に続く人が出るかもしれない」。まだ運転免許の自主返納が今ほど注目されていなかった7年前、加藤綾菜さんは夫婦で高齢ドライバーの事故ニュースを見たことを機に話し合いをし、夫・茶さんは75歳で免許返納を決断します。代わりに、綾菜さんが免許を取得すると、夫婦の生活にも予想外の効果があって── 。 【写真】カトちゃんの代わりに35歳で免許返納「ハンドル握る姿が凛々しい」綾菜さん