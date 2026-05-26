ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「ドン・キホーテ」の公式キャラクター、ドンペンがコラボレーションした限定商品が、6月6日（土）から、全国の「ドン・キホーテ」系列50店舗限定で発売される。【写真】争奪戦の予感！ドンキ限定『ちいかわ』グッズ一覧■ドンキ風なちいかわたち登場今回登場するのは、ドンペン帽子を被ったちいかわや、ヒョウ柄パジャマを身に着けたちいかわなど「ドン・キホーテ」でしか買えない商品