【女子旅プレス＝2026/05/24】無印良品の世界観を感じられる地域体験型宿泊施設「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」が、5月20日に開業。清水寺参道の入口という観光のメインエリアに位置し、地域の暮らしを身近に感じながら、なにげない“ふつう”を見つめなおすような滞在が叶う。【写真】MUJI BASE KYOTO kiyomizuの様子◆京都の人気観光エリアに「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」「MUJI BASE」は、「地域で暮らしと文化を体験する」をコン