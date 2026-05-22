エティハド航空は、アブダビ〜パリ/シャルル・ド・ゴール線へのエアバスA380型機の投入を拡大する。7月1日から1日3往復に増便し、このうちEY31/32/33/34便の2往復をエアバスA380型機で運航する。EY35/36便の1往復はボーイング787-9型機を使用する。座席数はザ・レジデンス3室のほか、ファースト・アパートメント9席、ビジネス・スタジオ70席、エコノミー・スマートシート405席。また、エコノミークラスにはシートピッチが最大36イ