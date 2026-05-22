エティハド航空は、アブダビ〜パリ/シャルル・ド・ゴール線へのエアバスA380型機の投入を拡大する。

7月1日から1日3往復に増便し、このうちEY31/32/33/34便の2往復をエアバスA380型機で運航する。EY35/36便の1往復はボーイング787-9型機を使用する。

座席数はザ・レジデンス3室のほか、ファースト・アパートメント9席、ビジネス・スタジオ70席、エコノミー・スマートシート405席。また、エコノミークラスにはシートピッチが最大36インチと広い、エコノミー・スペースシート80席も含んでいる。ザ・レジデンスはオプションとして提供して、ファーストクラスの航空券購入後に追加料金を支払うことで利用できる。ファーストクラスとビジネスクラス利用者専用のザ・ロビーも設けている。

■ダイヤ

EY31 アブダビ（02：35）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（07：55）

EY35 アブダビ（08：50）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（14：00）

EY33 アブダビ（14：20）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（19：30）

EY32 パリ/シャルル・ド・ゴール（10：40）〜アブダビ（19：35）

EY36 パリ/シャルル・ド・ゴール（15：50）〜アブダビ（00：30+1）

EY34 パリ/シャルル・ド・ゴール（21：50）〜アブダビ（06：30+1）