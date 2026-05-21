読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。「男友だちといるほうが楽」と公言していた“自称サバサバ系女子”の友人。しかし、彼女が語ったトラブルの内容は、思わず耳を疑うようなものでした――。あなたのまわりにも、こんな人がいませんか？“自称サバサバ系”の友人による衝撃発言私には、普段から「女の子同士より、男友だちといるほうが気楽なんだよね」と話している、“自称サバサバ系”の友人がいました。ある日、