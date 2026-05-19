「カッコいい」「色が好き」「乗りやすそう」。ロイヤルエンフィールド CLASSIC 350にまたがった教習生たちから聞こえてきたのは、スペックや先入観にとらわれない、リアルな感想だ。 ロイヤルエンフィールドは、実に125年を超える歴史を持つ英国発祥のバイクブランド。クラシカルで上品なデザインがライダーを惹きつける。 クラシックバイクへの憧れを持つ人も多いが、「壊れそうで怖い」「ちょっと不便そ