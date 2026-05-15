マルミ光機株式会社は、低反射率0.08%を実現したレンズ保護フィルター「PRIME II LENS PROTECT」シリーズを5月22日（金）に発売する。37～95mmまでのサイズを用意する。価格はオープン。 レンズ保護フィルターのフラッグシップシリーズとして展開する「PRIME」で0.1%だった反射率を0.08%まで低減し、ゴーストの発生を極限まで抑えたハイエンド保護フィルター。帯電防止機能に