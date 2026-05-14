L型プレート装着時 株式会社ワイドトレードは、ニコンZR用アクセサリーとして、LeofotoブランドのL型プレート「LPN-ZR」とカメラケージ「ZR」を2026年5月22日（金）に発売する。 どちらもニコン「ZR」に対応する専用設計のアイテム。国際基準のアルミニウム合金から精密に削り出したという。 L型プレート 緻密な設計でカメラにフィットするというL型プレート。グリップの