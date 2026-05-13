5月12日、バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）が放送され、ゲストに女優の新川優愛が登場した。その近影が話題となっている。この日は『左利き有名人大集合』というテーマで、新川のほか『ももいろクローバーZ』の百田夏菜子や、歌手の郷ひろみ、アイドルグループ『M!LK』の吉田仁人など、左利きの著名人が集結した。番組内では、ランプの数字が見えないことやレードルの使いにくさなど、左利きならではの