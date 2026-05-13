5月12日、バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）が放送され、ゲストに女優の新川優愛が登場した。その近影が話題となっている。

この日は『左利き有名人大集合』というテーマで、新川のほか『ももいろクローバーZ』の百田夏菜子や、歌手の郷ひろみ、アイドルグループ『M!LK』の吉田仁人など、左利きの著名人が集結した。

番組内では、ランプの数字が見えないことやレードルの使いにくさなど、左利きならではの悩みを次々と語られた。そのなかで、新川もふだん抱えていることを明かした。

「新川さんは左利きの苦悩として、テーブルがついている椅子の使いにくさをあげると、共演者も同調する声があがりました。真横を向いて書いているなど、工夫して使わざるをえないというエピソードを話していました」（テレビ局関係者）

悩みを打ち明けた新川だったが、Xには、少しふっくらした印象の新川に反応する声が寄せられていた。

《多部未華子さんと思ったら新川優愛さんだ》

《見た目はかなり変わったけど可愛いのは変わらない》

《丸くなってて非常に良い》

2023年5月に第1子を出産したことを発表した新川。ママらしさが漂う姿に、好感を抱く声も多い。

「2019年8月に結婚を発表した新川さんですが、お相手はロケバスの運転手だったことで世間を驚かせました。お子さんが生まれてからは、体型の変化について悩みを口にすることも。2026年3月に放送された『秘密のママ園2』（ABEMA）では、『顔にお肉がつきやすい』とコンプレックスを明かしていました」（芸能プロ関係者）

しかし、そんな自然体の新川に親近感を覚えるファンも多い。いまでは育児と仕事を両立させ、多くの番組に出演している。

「新川さんの家庭は、旦那さんがメインで育児をしているといいます。『参加どころじゃなく、私が手伝っているくらい』と話し、そのおかげもあって仕事に邁進できているようです。バラエティ番組だけではなく、4月スタートの連続ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）にも出演するなど、確実にキャリアを積みあげています」（同前）

家族にとって、誇らしいママなのは間違いない。