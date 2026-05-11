自然の中へと足を運び、そこで暮らす動物たちを描く横手市の画家、永沢碧衣さんの作品展が潟上市で開かれています。潟上市にあるギャラリーブルーホールで開かれている個展「記憶の堆積」。雄大な自然とその中で暮らす生き物との融合をテーマにした作品15点が並びます。描いているのは横手市の日本画家、永沢碧衣さんです。永沢さんは実際に県の内外の山に入ったり、川に潜ったりすることで自然と向き合い