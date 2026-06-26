スウェーデン戦に途中出場し、エランガを封じる役割を担った森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第3節でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。試合後、途中出場したDF長友佑都が決勝トーナメントのブラジル戦に向けて「ちゃんと戦略持って、冷静に戦うべきだ」と、自身の経験を踏まえた決意を語った。ここまでの2試合は出番がなく、「悔しさはもちろんあった」とい