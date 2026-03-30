【モデルプレス＝2026/03/30】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が3月29日、自身のInstagramを更新。前髪を切ってイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】25歳イコラブメンバー「雰囲気変わった」前髪復活×軟骨ピアスの近影◆高松瞳、前髪カットで雰囲気ガラリ高松は「なんと、、伸ばしていた前髪を切りました〜！伸ばしきれなかっ