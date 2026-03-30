＝LOVE高松瞳「伸ばしきれなかった」前髪カットの新ヘア披露「上品でお似合い」「軟骨ピアスとのギャップすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が3月29日、自身のInstagramを更新。前髪を切ってイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳イコラブメンバー「雰囲気変わった」前髪復活×軟骨ピアスの近影
高松は「なんと、、伸ばしていた前髪を切りました〜！伸ばしきれなかったです すみません…」と報告し、近影を公開。目にかかる長さまで伸ばしかけていた前髪から軽めのシースルー前髪にイメージチェンジし、オフショルダートップスに身を包んだ笑顔のショットを披露している。「ただ長めに切っていただいたので 色んなスタイルができるかなと」と今後のヘアアレンジへの期待を明かしている。
また「あと最近、普段軟骨ピアスは透明ピアスだったんですが 色々付け替えたりしてみてるんだぁ ピアスライフも楽しみます」とも続け、髪を耳にかけるポーズで軟骨ピアスをのぞかせている。
この投稿には「美しい」「前髪あり好きすぎる」「上品でお似合い」「雰囲気変わったなって思ってた」「天才的に可愛い」「軟骨ピアスとのギャップすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）"
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【写真】25歳イコラブメンバー「雰囲気変わった」前髪復活×軟骨ピアスの近影
◆高松瞳、前髪カットで雰囲気ガラリ
高松は「なんと、、伸ばしていた前髪を切りました〜！伸ばしきれなかったです すみません…」と報告し、近影を公開。目にかかる長さまで伸ばしかけていた前髪から軽めのシースルー前髪にイメージチェンジし、オフショルダートップスに身を包んだ笑顔のショットを披露している。「ただ長めに切っていただいたので 色んなスタイルができるかなと」と今後のヘアアレンジへの期待を明かしている。
◆高松瞳の投稿に反響
この投稿には「美しい」「前髪あり好きすぎる」「上品でお似合い」「雰囲気変わったなって思ってた」「天才的に可愛い」「軟骨ピアスとのギャップすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）"
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