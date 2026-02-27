――LUAが告げる、3月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？★3月の星の動き★牡羊座で重なる海王星と土星に、金星が接近し通過していく3月の上旬。3月8日ごろの夕方に、西の空に浮かぶ宵の明星（金星）と土星に意識をあわせ、愛の現実化への願いを託してみるのもいいでしょう。理想を愛で叶えるイメージです。ただしその愛は、自分本位ではいけません。厳しい現実にも向き合って、それを飲み込んで消化していきましょう