警察署の霊安室に入っておよそ20人の女性の遺体をスマホで撮影しデータを持ち帰ったとして、警視庁は巡査部長を懲戒免職にしました。懲戒免職されたのは、警視庁綾瀬警察署の男性巡査部長（52）です。警視庁によりますと、この巡査部長は赤羽、城東、府中の警察署で鑑識を担当していた当時、検視のため署の霊安室に安置されていたおよそ20人の女性の裸の遺体を私用のスマホで撮影し、そのデータを自宅に持ち帰ったということです。