来週（2026年2月2日〜2月8日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年1月26日〜2月1日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面ではしっかり工夫していきます』｜総合運｜★★☆☆☆いつもと同じ日々で同じ行動を取っているのに、新しい流れがスタートしている感覚がある