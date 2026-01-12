ニューストップ > 入浴後に乳頭から透明な黄色い液体 乳がんと診断された女性 乳がん 病気 がん治療 Medical DOC 入浴後に乳頭から透明な黄色い液体 乳がんと診断された女性 2026年1月12日 10時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 乳がん検診で「要検査」となり、良性の腫瘍と診断された女性 その後、入浴後に左の乳頭から黄色い液体が出たため、乳腺科を予約したそう 針生検を実施したところがんと診断され、ショックで呆然としたと振り返った 記事を読む おすすめ記事 「スキルス胃がんを全摘出」した場合の”生存率”は？初期症状も医師が解説！ 2026年1月8日 3時30分 どんな検査で「乳がんのステージ判定」がわかる？【医師監修】 2026年1月10日 4時0分 「肛門がんの治療中の注意点」は何かご存じですか？再発の有無も医師が解説！ 2026年1月10日 12時30分 「胃がん早期発見」のために大切な内視鏡検査とは？【医師監修】 2026年1月10日 3時0分 「副腎皮質がん」は血液検査と何で”異常”が出る？4つの検査法と治療法も医師が解説！ 2026年1月9日 6時30分