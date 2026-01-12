【闘病】『乳がん』が奪った肉体の一部と日常 「早くセカンドオピニオンを受けていれば…」Medical DOC

入浴後に乳頭から透明な黄色い液体 乳がんと診断された女性

  • 乳がん検診で「要検査」となり、良性の腫瘍と診断された女性
  • その後、入浴後に左の乳頭から黄色い液体が出たため、乳腺科を予約したそう
  • 針生検を実施したところがんと診断され、ショックで呆然としたと振り返った
