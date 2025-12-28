英国ブランドBarbourとデンマーク発のGANNIが、待望の4度目となるコラボレーションを発表しました。クラシックなカントリースタイルにレオパード柄やフリルなど、GANNIらしいエッジの効いたデザインを融合した今季コレクションは、仕立ての良さと遊び心の絶妙なバランスが魅力♡ワックスやキルティング素材のアウターから、バッグ、スカーフ、ベレー帽まで幅広くラインナップ。12