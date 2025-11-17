〈来年1月電撃解散で与党・維新はどうなる？衆院選・大阪全勝の牙城でまさかの黄色信号、衝撃の当落予測結果《衆院選289選挙区完全予測》〉から続く記者会見で手にしたピンク色の多機能ペンに熱い視線が注がれ、愛用する黒革バッグはいまや入荷が半年待ち――。日本初の女性首相、高市早苗氏（64）の人気がすさまじい。「報道各社が行った世論調査をみると、内閣支持率は60％台半ばから70％台半ばと、軒並み高水準を記録。JNN