かつて熱い火花を散らした日本と韓国のレジェンド選手たちが再びユニフォームに袖を通す。韓国メディア『ジョイニュース』は30日、今年12月3日に同国の放送局SBSで、スポーツエンターテインメント番組『ゴールを打つ彼女たち』のスピンオフ番組『ゴールを打つやつらレジェンド日韓戦』を初放送すると報じた。同メディアによると、同番組では日韓のサッカーを牽引したレジェンド選手たちが集結して5対5のミニサッカー対決を行い、