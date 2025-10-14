ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > SUPER EIGHTの村上信五が結婚を発表「お相手は一般の方ですので…」 村上信五 芸能人の結婚 SUPER EIGHT（旧：関ジャニ∞） エンタメ・芸能ニュース モデルプレス SUPER EIGHTの村上信五が結婚を発表「お相手は一般の方ですので…」 2025年10月14日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと SUPER EIGHTの村上信五が14日、結婚を文章で発表した 「一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と説明 「今後も楽しんでいただけるよう一生懸命努力いたします」などと綴った ◆SUPER EIGHTの村上信五が結婚を発表 村上信五（SUPER EIGHT）に関するお知らせ https://starto.jp/s/p/news/detail/11504?ima=1450&artist= 記事を読む おすすめ記事 SUPER EIGHT村上信五、結婚発表「お相手は一般の方」【全文】 2025年10月14日 16時0分 SUPER EIGHT村上信五が結婚を発表「おおきに ありがとう」【全文】 お相手は一般女性＆現メンバーでは2人目 2025年10月14日 16時0分 「（中国の支配下になっても）いいじゃないですか！」中国出身女優 『TVタックル』での発言にスタジオ騒然…SNSも「やばすぎ」と驚愕 2025年10月13日 17時25分 【穂積 昭雪】死産した赤ん坊を1年7ヵ月育てつづけた23歳女性歌手…我が子を葬れなかった「母親の哀情」 2025年10月14日 7時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分