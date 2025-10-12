認知症になりやすい人の口癖とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「認知症になりやすい人の口癖」はご存知ですか？なりやすい人の特徴も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：村上 友太（東京予防クリニック）医師、医学博士。 2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中セ