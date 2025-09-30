専用スポーティ内外装に「ターボ×MT」搭載がスゴかった！トヨタは2025年9月29日、ダイハツからOEM供給を受けて販売している軽オープンスポーツカー「コペン GRスポーツ」の生産を、2026年8月をもって終了すると発表しました。2026年8月で生産終了となるトヨタ「コペン GRスポーツ」コペンは、2002年に初代モデルがデビュー。軽自動車でありながら電動開閉式のハードトップを備える本格的な2シータースポーツカーというコンセ